封城1個多月 上海官方稱5月中旬可望有序開放

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）封城長達1個半月的上海可望在近期解封，官方稍早宣布，目前設定的目標是在本月中旬實現社會面清零。屆時將在疫情防控前提下，有序放開。

根據上海市政府新聞辦公室微信公眾號上海發布，上午舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市常務副市長吳清在會中表示，上海堅持「動態清零」總方針不動搖，全力遏制疫情擴散蔓延。

吳清在會中提及，目前上海的疫情防控形勢持續穩中向好，雖仍有一些小幅波動，但「99%以上的陽性感染者在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量近3天共報告6例」。

疫情逐漸趨緩，外界關注上海何時可以解封，吳清對此表示，目前提出的目標是，「在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」。

她表示，將按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

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吳清進一步稱，目前上海已經在制訂持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，考慮在現有復工復產的基礎上進一步擴大，並有序推動復市復學，優先安排有高考和中考任務的高三、高二、初三年級學生復學。

另一方面，將根據疫情形勢變化，有序恢復交通；超市賣場、便利店、百貨商場有序恢復線下營業，儘快恢復上海正常生產與生活秩序。（編輯：曹宇帆）1110513