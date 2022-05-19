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天津禁確診參加大學考試 網路罵聲不斷急轉彎

2022/5/19 10:55
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（中央社記者張淑伶北京19日電）天津市昨天公告，因疫情將當地春季高考（大學入學考試）延至6月12日舉行，並規定確診考生、密接者等不得參加考試，引發爭議後，凌晨修改為「不在常規考點參加考試」。

今年天津的春季高考原訂3月19日舉行，因疫情緣故一再延後，日前決定5月21日舉行，結果18日晚上又臨時公布，延到6月12日。

健康時報報導，自5月15日，天津這一波疫情4天內累計報告感染者57例。

據報導，除了考試延期，天津市春季高考網18日的公告還規定，考生若為COVID-19陽性感染者及其密切接觸者、密接的密接，或為天津健康碼「紅碼」，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於天津市封控區內，都「不得參加考試」。

這項規定被網友們批評「憑什麼」、「連坐法」等，他們指出，感染陽性並非學生的錯，而一場大考背後是學生數年的準備。

19日凌晨，天津考試院對相關規定作出修改，前述這些情況的考生調整為「不在常規考點參加考試」。

微信公眾號「天津市教育招生考試院」凌晨發布對相關問題回應，表示針對考試設置「常規考點」和「重置考點」，前述感染者、密接者等考生要在重置考點參加考試，以做到「應考盡考」。重置考點將設在醫院或隔離地區。（編輯：唐佩君）1110519

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