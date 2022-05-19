中國檢測普及使核酸採樣亭搶手 缺乏規範成隱憂

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國落實疫情防控常態化，大規模普及核酸檢測是重要手段。「核酸採樣亭」成了新藍海，各式企業都想搶進分一杯羹。然而技術含量低、缺乏製作規範，使這個產業存有隱憂。

在堅定不移COVID-19疫情清零政策之下，常態化核酸檢測成了中國許多地區人民日常生活的一部分，也對財政造成排擠效應。然而，腦筋動得快的商人則將目光投注到了這片「藍海」，隨著核酸檢測市場規模的想像空間不斷擴大，這個市場的基礎建設「核酸採樣亭」成為新寵兒。

根據財聯社、澎湃新聞報導，如果未來中國所有的一線和二線城市都實施常態化核酸檢測，光是核酸採樣亭的市場規模大約為人民幣280億元（約新台幣1230億元）左右。

除了原本從事醫療設備製造的企業，這樣一塊大餅自然吸引了不少跟醫療業務無關的企業關注，並投入市場。

報導引述一家江蘇揚州的採樣亭生產企業負責人表示，前天剛接到來自浙江的3000套採樣亭訂單，目前廠內已無現貨，新下的訂單最快也要排到下月才能發貨；另一家山東青島的環境檢測設備企業表示，目前已停下原有的生產線，並加僱工人、加班生產核酸採樣亭，然而一天最多只能出貨80套，滿足不了平均每天逾百套的訂單量。

報導指出，核酸採樣亭是疫情發生以來的新事物，在此之前並沒有真正專業的採樣亭生產廠商，除了有醫療背景的企業外，如今市場上多的是移動房屋、環境檢測等企業「跨界」而來。

隨著核酸採樣亭的市場越來越廣大，技術含量低、標準不一、價格混亂等問題也一一浮現。報導指出，對一些企業而言「就是醫務人員在街頭核酸採樣時遮風擋雨的地方，製造上沒什麼技術含量的」，其中不乏知名企業找下游工廠代工再貼牌的情形。

報導引述上海徐匯一名相關驗收人員表示，當地的驗收標準包含「確認採樣亭負壓設備和紫外線設備，保證檢測亭內是無菌環境，人走之後，紫外線定時開啟做消毒」。

然而，報導也提及並不是所有的地方都有明確的標準，各地對於採樣亭的選址、設施配套、人員配備等規定不一，使得採樣亭的衛生、安全存有隱憂。

報導提及，缺乏統一與明確的標準也使得採樣亭的價格落差大，根據調查，市面上的採樣亭從數千元到7萬元不等。

報導分析，從短期來看，核酸採樣亭的市場靠著一些知名企業與其下游製造業投入帶動；中長期仍需要有效及明確的規範才能使市場穩定發展。（編輯：李雅雯）1110519