美國務卿挺台參與世衛大會 國台辦：別有用心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海20日電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日發表聲明，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。對此，中國大陸國台辦今晚指美方以觀察員做文章「別有用心」。

國台辦發言人朱鳳蓮20日晚間以「答記者問」名義，發表書面回應。

朱鳳蓮稱，台灣是中國的一部分，無權參與僅限主權國家加入的國際組織，美方對此心知肚明，多次表示不支持「台獨」，反對「中國台灣地區」參與僅限主權國家加入的國際組織。「美方有關承諾應落實到世衛組織涉台問題上」。

她並稱，美方拿「觀察員」說事「別有用心」。2009年至2016年間，在「九二共識」的基礎上，藉由兩岸協商，「台灣地區」以「中華台北」名義、觀察員身分連續8年參與世界衛生大會。「這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，做出的特殊安排，不構成先例。」

朱鳳連還稱，「民進黨當局」無法參與的原因在於頑固堅持「台獨」分裂的立場。

她要求美方履行在台灣問題上對中方的承諾，停止打「台灣牌」，搞「以台制華」。（編輯：楊昇儒）1110520