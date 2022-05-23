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聯合國人權高專今起訪中 赴新疆不去北京

2022/5/23 11:42
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（中央社台北23日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天訪問中國，是自2005年以來人權高專首次訪中，期間將赴廣州及新疆，因疫情不赴北京；但在訪問前美國已發聲質疑中國會讓她接觸實況。

根據聯合國微博網站今天公布，應中國政府邀請，巴舍萊（Michelle Bachelet）自今天開始對中國進行為期6天正式訪問。這是自2005年以來，人權高專首次到訪中國。

巴舍萊訪問期間將到訪廣州、喀什和烏魯木齊，會見國家和地方官員，並與民間社會組織、企業代表和學術界人士見面，另將在廣州大學發表演講。訪問結束時，她將發表一份聲明，並計畫在5月28日舉行記者會。

行前人權高專辦公室曾指出由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，她此行不會造訪北京，強調此行將訪問被指控普遍存在侵害人權行為的新疆地區。

美國和部份西方國家一再批評北京當局對維吾爾人等以穆斯林為主、說突厥語的民族實施「種族滅絕」。聯合國人權事務高級專員公署多年來一直要求訪問中國，並「有意義且不受限制地」進入新疆，迄今終於成行。

但美國近日已先發聲質疑此行成果，表示「十分擔心」曾任智利總統的巴舍萊是在能否目睹實況未獲保證的情況下訪中。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）5月20日表示：「我們並不指望，中華人民共和國會同意讓巴舍萊接觸到必要實況，以針對新疆人權環境執行完整、不受操弄的評估。」（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110523

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聯合國人權專員將訪新疆 美：不抱期望
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