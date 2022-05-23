北京疫情滿月 專家：大規模核檢徒增感染風險

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（中央社台北23日電）北京疫情已持續1個月，COVID-19疫情未因頻繁核酸檢測與升級防控降溫。香港與中國的醫學專家坦言，區域大規模核酸檢測產生更多感染風險；北京在6月清零的可能性不大，染疫數正緩慢上升。

據中國專注醫療健康產業的智庫型媒體「八點健聞」微信公眾號消息，香港大學病毒學家金冬雁與中國病毒學專家常榮山均認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防控手段中的某些環節可能出了問題。

他們舉例，區域大規模核酸檢測，居民排隊進行核酸檢測反倒招來感染風險，面對Omicron變異株，即使是佩戴醫用口罩、保持2公尺距離、處於室外環境，仍有可能造成感染。

兩名專家並指，北京採取的核酸檢測策略是「10混1」，這種檢測方式精確度較低，可能會漏檢居民中的陽性患者。

報導指出，北京正在尋找防疫「第三條路」，除了封城之外，幾乎其他的嚴格手段都用了，包括全員高頻率核酸檢測、居家辦公、關閉餐飲內用與室內公共場所，以及陸續關閉公共交通等；新增確診數卻仍未能被遏止。

金冬雁認為，若以清零為目標，目前的疫情防控手段可能已「趕不上趟」。

常榮山則表示，北京本輪疫情並未穩定在日增50人左右，而是呈現緩慢上升的趨勢。

常榮山預估，往後每天新增感染者數量可能會在百人左右，6月清零「坦率講大概率不可能」，北京疫情形勢並不穩定。

不過，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發則表示，北京本輪疫情感染者總數不多，且未出現死亡病例，若能維持目前狀況，這是可以接受的。

王廣發指出，當前北京的防疫措施仍屬有效，若不做這些事情，可能病例數會成倍增多。

北京應對此輪疫情，1個月來防控措施不斷升級，經過多輪核酸檢測，仍有社會面散發病例。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110523