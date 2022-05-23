繼奧迪後 本田中國廣告也被指抄襲而下架

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（中央社台北23日電）中國汽車廣告片接連被踢爆抄襲。繼劉德華代言的奧迪廣告後，本田在中國推出的廣告也被指抄襲。而廣告製作商還一度否認抄襲，甚至指「人生經歷相似無法避免」，今天才公開道歉下架廣告。

針對中國廣告界接連爆出抄襲行徑，中國學者劉戈表示，如果熟悉中國國內文化創意領域日常的工作流程，了解這些領域常態下的工作方式，就會覺得這裡面其實有著「極強的必然性」。關鍵在於中國廣告製作如今就像建築工程般，層層向下轉包所致。

發生抄襲的這部廣告片，是由本田在中國的合資廠之一東風本田推出，內容是以一名年輕女性企業主的創業故事為核心，並指自己成立了「草木染工作室」，然後將鏡頭帶到要銷售的本田汽車，採用的同樣是唯美的敘事手法。

然而，成都「遠家」品牌創始人寧遠22日公開質疑，這部廣告片中為女主角描述的創業故事，完全盜用了她的人生經歷。更有甚者，整部廣告片的拍攝地點，更是在在未經允許下，在「遠家」旗下的飯店「明月遠家」拍攝。而女主角口述的台詞，不是來自她的著作，就是她的微博發文。

此外，女主角在片中提到，自己創辦了「草木染工作室」。但寧遠表示早在2015年1月，就在「明月遠家」所在地明月村成立了「草木染工坊」。

上述涉嫌抄襲的情節，讓寧遠直呼「覺得自己的人生被偷走了」。然而，製作這部廣告片的「汽湃」工作室一度聲稱，廣告內容純屬虛構，「包括畫面和文案都是原創，絕對沒有抄襲」。而其鍾姓負責人更宣稱，「人物是虛構的，所以也不存在抄襲的問題」。

至於廣告女主角與寧遠的創業經歷幾乎完全一致，這名鍾姓負責人宣稱，女主人翁的經歷「可能和有些人的經歷是很相似，這是『完全無法避免的』」。

上述過招，引起中國網友一片譁然，紛紛指責廣告製作商抄襲的痕跡太過明顯，被當事人踢爆了還「狡辯」，實在太不應該。不少人則認為，中國廣告界抄襲的歪風，是到了該監管整治的時候了，官方「應該出手管管，就像整治失德藝人一樣」。

面對眾多質疑，東風本田截至發稿為止僅表示，目前公司內部還在確認，接下來將跟廣告影片拍攝方「確認相關信息」。至於「汽湃」則在22日下午刪除了這部廣告片，並由

5月23日上午，「汽湃」所屬的成都汽湃智信文化傳播公司發表聲明公開道歉，指攝製組對拍攝前後未告知寧遠及其團隊為商業拍攝，且所拍攝內容與寧遠女士經歷雷同，向寧遠女士及其團隊致歉。

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中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉戈表示，在中國廣告創意界，抄襲是常態。但像這樣把別人的文案原封不動地拿過來，也不稍微費上一丟丟（一點點）工夫，重新捯飭（整理）一下，而是直接複制黏貼的，聞所未聞。

劉戈直指，目前在中國廣告界，內容創意製作層層發包是相當普遍的現象，比起以前建築領域的層層發包要嚴重得多。也就是說，看似資質很高的企業取得的工程，最後「幹活施工的都是鄉村包工隊」。而這種現象在中國廣告和影片創意製作圈是「人所共知的秘密」。（編輯：邱國強）1110523