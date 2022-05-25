聯合國高專訪新疆不受限？北京：活動經雙方協商

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（中央社記者張淑伶北京25日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊已經開始在中國的訪問行程，外界關注她能否不受限制地參訪。中國外交部發言人汪文斌今天說，活動安排經雙方充分協商，反對利用此事政治操作。

北京日報app（應用程式）報導，中國外交部今天的例行記者會上，汪文斌說，巴舍萊（Michelle Bachelet）在中國期間的活動安排均是「根據其意願，經雙方充分協商進行的」。中方將繼續為巴舍萊順利訪問提供一切便利。

他強調，巴舍萊此行目的是「增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展」。中方一貫反對利用此事進行政治操作。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）20日表示，不認為中方會允許巴舍萊對新疆人權進行「全面、獨立、不受操控」的評估，並稱巴舍萊在這種情況下同意訪問中國是錯誤之舉。

對此，汪文斌稱，「美方害怕其編造的關於新疆『種族滅絕、強迫勞動』的謊言被國際社會識破，所以不惜編造更多抹黑中方的謊言來誤導國際社會」。

他並重申，中國反對在新疆議題上「有罪推定」式的調查。

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聯合國人權事務高級專員公署日前表示，在多年來要求「有意義且不受限制地」進入新疆後，巴舍萊總算於23日率領代表團前往新疆進行6天參訪，行程包括廣州以及新疆喀什和烏魯木齊。

外媒報導，就在巴舍萊訪問中國之際，德國明鏡周刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等多家媒體24日同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，包括有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片。（編輯：陳沛冰）1110525