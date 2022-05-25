中國畢業生就業難 網路產業頻裁員仍是首選志願

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（中央社台北25日電）中國大學應屆畢業生今年首度突破千萬，預估將有1076萬人踏出校園。在疫情衝擊、經濟疲弱影響下，競爭愈加激烈。據統計，最受應屆畢業生青睞的行業，仍是近期頻傳裁員的網路產業。

21世紀經濟報導25日引述獵聘大數據研究院「2022應屆大學畢業生就業數據報告」指出，這屆畢業生對於中小企業職缺接受意願度提升；就業意願仍集中在科技和網路產業，傳統金融業吸引力下降。

報告顯示，1至49人、50至99人、100至499人規模的企業招聘需求上升，這和人力資源和社會保障部宣傳引導畢業生到中小微企業就業有關。從近3年數據來看，網路產業仍是就業機會最多的行業，但有明顯下滑態勢。

中國近年來重點發展產業對應屆畢業生的招聘需求占比增加明顯，電子通信、機械製造、製藥醫療行業需求增加突出，增幅最大的行業是機械製造，從2020年7.75%上升至2022年14.09%。

這份報告分析中國一流重點大學（985計畫、211計畫）應屆畢業生求職情形。對比2020至2022年連續3屆畢業生求職資料，可發現他們對於網路產業關注度最高，這個業別履歷收件數遠高於其他業別。

此外，機械製造、電子通信、製藥醫療等實體產業領域吸引力逐步增加；傳統優質行業例如房地產、金融業等，則是減少。

受到中國官方祭出監管影響，騰訊、京東、B站等網路巨頭業務緊縮，接二連三傳出裁員。

據IT之家報導，問答平台知乎近期也啟動裁員流程，估計規模達30%。知乎對此回應稱，相關狀況屬於正常的業務和組織優化調整。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110525