落實穩經濟 中國國務院派部級領導赴11省督查

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（中央社記者張淑伶北京27日電）疫情防控重創經濟民生，中國國務院總理李克強連番召開會議試圖穩經濟後，由部級領導擔任組長的國務院督查組已抵達11個省分，確保地方在5月31日前能推動落實相關政策。

北京青年報旗下新媒體「政知見」今天報導，「國務院穩增長穩市場主體保就業專項督查組」26日已經出現在河南、山東、陝西、遼寧、江蘇、安徽、湖北、湖南、四川、福建、浙江等省分。督察時間是26日到31日。

這次率隊的組長規格都很高，包括商務部副部長錢克明、中國人民銀行副行長潘功勝、工業和信息部長辛國斌、市場監管總局副局長甘霖，以及其他來自銀保監會、農業農村部、國家稅務總局、水利部、交通運輸部、人社部、財政部等部門的副部長或總經濟師。

報導說，督查組與各地方首長見面時，都提到3項具體工作內容：一是推動中央和地方推出的政策措施盡量在上半年落地見效；二是深入瞭解地方經濟運行中的問題，推動完善配套政策；三是分析研判當前和下半年經濟運行走勢，共同研究提出對策建議。

報導指出，今年中共將召開第20次全國代表大會，做好經濟工作意義重大，「這次督查是在重要節點採取的一項重要舉措」。

在此之前，李克強已經連續召開多場穩定經濟會議。最近的一次是25日的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，會議直通區、縣領導，據稱參加規模達10萬人。會中強調，「國務院常務會議確定的一系列穩經濟政策在5月底前都要發布實施細則」。

上述所說的國務院常務會議是在23日召開，這場會議指出，許多市場主體十分困難，因此部署「穩經濟一攬子措施」，涵蓋6方面共33項措施，包括財政政策、金融政策、穩產業鏈供應鏈等方面。

當時會議即表示，「國務院將對地方落實穩經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊推出符合地方實際的穩經濟政策」。

在此之前，李克強18日在雲南主持召開「穩增長、穩市場主體、保就業座談會」，當時有12省省長視訊出席，包括江蘇、浙江、廣東等經濟總量較大的省分。

不過，外界都在觀察，如果中國疫情防控方式不變，且許多地方處於嚴格的封控管理下，這些提振經濟舉措會否因此打折扣。（編輯：楊昇儒）1110527