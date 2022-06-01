劉銳紹：香港社會悼念六四 火種不滅

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（中央社記者張謙香港1日電）北京「六四事件」33週年臨近，儘管香港今年沒有大型悼念活動，但時事評論員劉銳紹認為，民間悼念只會像潮漲潮落，起起伏伏，不會停息。

他今天在明報撰文指出，33年來，也許有人已淡忘「六四」，但相信沒有忘記的仍是大多數，民間的悼念會像潮漲潮落一樣，起起伏伏，不會停息。

劉銳紹說，可以預期，香港悼念「六四」的活動將會繼續受到限制，悼念活動的焦點將轉到境外，或聚或散，或多或少，火種不滅。

而悼念和記憶「六四」的方式也會愈來愈多，在網上、在心中，以及可能出現「六四紀念館」（美國），將各自發展。

但劉銳紹認為，港府對今年「六四」前的處理措施，暫時未見激化，例如沒有明令禁止悼念「六四」，並以其他理由「使用」維多利亞公園。

他同時呼籲北京方面必須認識解開「六四結」的重要性，雖然眼前未有解結動向，但可以寬鬆對待「六四」死難者家屬，讓他們拜祭先人，以及由家屬原先所屬單位出面，協助解決生活問題，以減少對立情緒。

過去每年6月4日，香港市民支援愛國民主運動聯合會都會在維園舉辦悼念「六四」燭光晚會，但支聯會已經解散，至今沒有其他團體申請在維園主辦相關悼念活動。

此外，當局已批准其他團體4日租用維園，換言之，即使有人想舉辦「六四」相關活動，也無法使用維園。

除了支聯會，香港大學學生會和天主教香港教區轄下的天主教正義和平委員會過去也會舉辦「六四」悼念活動，但這些活動今年也停辦。（編輯：周慧盈）1110601