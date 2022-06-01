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上海解封同一天 檢察長被查落馬

2022/6/1 21:45
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（中央社台北1日電）中國上海市今天才解封，中共中央紀委國家監委網站晚間通報，上海市檢察院檢察長張本才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年55歲的張本才，1990年大學畢業後就進入中國最高檢察院工作，長期在檢察系統機關報「檢察日報」任職，從科員、編輯做起；2005年03月升任檢察日報社社長、黨委書記、總編輯、最高人民檢察院影視中心主任。

2011年9月，張本才任最高人民檢察院計畫財務裝備局局長；2013年01月，任最高人民檢察院辦公廳主任、新聞辦主任；2016年1月空降上海，任上海市人民檢察院檢察長、黨組書記迄今。

據北京青年報新媒體「觀海解局」報導，張本才出任上海檢察長，當時還是最年輕的省級檢察院一把手。

據上海市檢察院微信公眾號，張本才最近的公開行程是今年5月6日，上海市檢察院召開黨組（擴大）會議，深入學習貫徹5月5日中央政治局常務委員會會議精神及本市相關會議精神。當時，張本才主持會議。（編輯：楊昇儒）1110601

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