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美企參與上海復工會議 籲政策鬆綁並確保供應鏈

2022/6/6 13:15
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（中央社記者吳柏緯上海6日電）上海解封後，為重振外資信心，官方宣布舉行20場政企溝通圓桌會議，邀集外企與會。在美資企業專場中，多位企業代表均反映復工復產遇到困難，盼放寬紓困政策、確保供應鏈穩定。

經歷了2個月的封城後，上海於1日解封，進入全面恢復全市正常生產及生活秩序階段。封城期間對於產業造成的影響，不只呈現在經濟數據變化，外資企業的投資信心也明顯受衝擊，令市場不安。

為了解並協調復工復產問題，並穩定和提振外商投資信心，上海市政府宣布召開20場針對不同行業、國家的外資企業視訊圓桌會議。

根據香港經濟日報、中新社報導，近日「美資企業專場」登場，與會的美企均表示不會離開中國市場，會繼續在中國投資。然而，與會的企業代表也提及復工復產遇到困難，盼放寬紓困政策、確保供應鏈穩定。

報導提及，百事公司（PepsiCo）的代表在會中提及，希望上海將留抵退稅政策擴展到大型農業企業，並幫助協助辦理相關業務；泰科電子（TE Connectivity）則盼望能藉由「長三角聯動機制」協調解決全國物資通行證跨省互認問題。

在上海設有研發創新中心的特斯拉（Tesla）則關心汽車產業鏈安全和穩定問題，特別是如何幫助產業鏈末端的中小企業恢復信心。

據報導，美中貿易全國委員會（USCBC）首席代表許子蘭在會中強調：「如何把經濟追上來是我們的重中之重。開放的環境、便利的政策，穩定可預期的市場是我們最急需的。」

報導引述美中雙邊貿易數據指出，美國是上海第一大出口市場和第4大進口來源，2021年的雙邊貿易額達到了786.5億美元（約新台幣2.3兆元），年增5.5%，在中國對美貿易中占比近10%。（編輯：曹宇帆）1110606

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