洪秀柱稱兩岸互不隸屬是謊言 陸委會：客觀事實

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（中央社記者沈朋達台北7日電）國民黨前主席洪秀柱今天在北京說，政府的「去中國化」教育讓年輕人誤解兩岸互不隸屬，是荒謬謊言。陸委會說，兩岸互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中共統戰分化只是徒勞枉然。

大陸委員會7日以書面方式回應表示，政府2019年起推動新課綱，其教育理念是為培養國民多元與宏觀的視野，讓學生能夠從理解探索到具備解決問題的能力，進而更全面地瞭解所處的全球環境，從不存在所謂「去中國化」教育的問題。

陸委會說，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，反對武力侵犯更是國際社會及台灣民意的共識。中共邀台灣個別人士赴陸附和呼應其不被各方接受的論調與脅迫行徑，無助兩岸良性互動，企圖對台灣統戰分化毫無意義、只是徒勞枉然。

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據中國國務院台灣事務辦公室主管的「中國台灣網」7日報導，身兼中華青雁和平教育基金會董事長的洪秀柱當天在北京出席「攜手圓夢-兩岸同胞交流研討活動」時宣稱，民進黨推行「去中國化」教育，讓許多台灣年輕人把兩岸關係誤解為「互不隸屬」的「侵略」與「被侵略」關係，「這是有史以來最為荒謬的謊言」。

她又稱，「兩岸的中國人」絕對不能再讓霸權主義和干涉主義在台海挑撥離間、製造仇恨。（編輯：邱國強）1110607