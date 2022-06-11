香港劇變3週年 台大社會系研討會探索學術意涵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立台灣大學社會系11日舉辦「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」學術研討會，探討台港反對運動的差異，抗爭中電玩元素的動員力，以及留港台生政治認同變化等議題。中央社記者沈朋達攝 111年6月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北11日電）3年前的「反送中」抗爭令香港社會各層面出現劇變。國立台灣大學社會系今天舉辦研討會，探討台港反對運動的差異，抗爭中電玩元素的動員力，以及留港台生政治認同變化等議題。

台大社會系11日舉辦「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」學術研討會，與會的台港學者討論了抗爭、移民和海外港人等議題。

佛光大學社會學暨社工系副教授鄭祖邦在會中比較了台港反對運動陣營不同的發展方向。

他說，台灣1975年至1986年的黨外運動陣營內雖有分歧，但之後走向整合，組成民進黨；相較而言，香港泛民主派在雨傘運動的分歧後，卻是2019年的「反送中」抗爭要以「無大台」方式團結各方。

鄭祖邦認為，這是因為香港反對運動激進化程度較高、組織化程度較低。相較於台灣當時的運動目標聚焦於結束戒嚴，香港近年的反對運動牽涉更明顯的統獨議題，產生更多分歧。另外，由於香港的選舉最終仍無法讓反對派取得政權，這也讓街頭路線成為主軸，而非議會路線。

國立台灣大學社會系教授林鶴玲和國立陽明交大資訊工程系教授孫春在會中，討論了「反送中」抗爭裡電玩遊戲敘事的動員。

他們說，示威者用了「香城online」這個具電玩元素的概念，來比喻「反送中」抗爭，也模仿電玩製作了勢力範圍地圖、裝備表等，供其他示威者參考。

他們指出，這不單是流行文化的外溢，因為有示威者實際拿著裝備表到商家去購買抗爭裝備；也有人透過職業分工的指引，在抗爭中擔任不同角色。

學者認為這說明了電玩遊戲的敘事，在這場「無大台」的運動中發揮自我指派、協力執行任務的功能。同時，也讓參與者和打電玩一樣，習慣與身邊的陌生人合作。

他們指出，電玩術語除了有助內部溝通，也區隔了其他世代和群體，使年輕世代成為這場運動參與者的主體。

台大社會系大學部學生陳薇安則討論了經歷「反送中」抗爭，對於在港台灣留學生政治認同的影響。

透過深度訪談20名台生，她發現有學生因支持抗爭而強化了反中立場，並對香港人產生同情，同時把香港的絕望對應到台灣的希望，因為台灣的民主和自由，從而強化了台灣認同。

也有一些台生對抗爭抱持保留態度，也可能因身邊的中國大陸朋友被排擠，而對政治議題感到反感，並不在乎台灣認同。（編輯：楊昇儒）1110611

國立台灣大學社會系教授林鶴玲11日在「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」研討會中，討論「反送中」抗爭裡電玩遊戲敘事的動員。中央社記者沈朋達攝 111年6月11日

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人1日在「巨變中的香港：抗爭、移民與全球聯網絡」研討會中發表主題演講，從近代帝國史脈絡探討台港關係。中央社記者沈朋達攝 111年6月11日