中國疫情封城推波囤貨潮 冰箱冰櫃一路熱銷

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（中央社台北15日電）中國採嚴苛清零封控措施因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，意外催生冰箱、冰櫃等家電業績。隨疫情趨緩，多地放寬防疫，但由於民眾「封怕了」，冰箱、冰櫃市場需求仍強勁。

據第一財經15日報導，在「618購物節」促銷活動帶動下，冰箱、冰櫃、洗衣機、乾衣機等大型家電銷售量大幅增長，在整體銷量下滑超過1成的線下家電市場中表現搶眼。

零售數據服務商奧維數據羅盤資料顯示，6日至12日期間，中國線下管道家電銷售額年增長1.22%，銷量卻是年減少15.27%，許多家電品項銷售疲軟；只有冰箱、冰櫃、洗衣機、乾衣機、電蒸鍋等線下銷售額和銷量均較去年同期大幅增長。

冰箱、冰櫃、洗衣機、乾衣機在此期間的線下銷售額分別年增長31.54%、30.87%、26.35%、39.11%；線下銷量分別年增長10.18%、19.11%、11.91%和42.65%。

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奧維雲網（AVC）5月「全民囤貨下冰箱冰櫃市場發展機會和消費趨勢洞察」研究報告顯示，今年第一季家電市場遇冰點；但由於囤貨需求，冰箱、冰櫃市場需求激增，尤其是冰櫃銷售是「爆發式增長」。

國美零售廣州區域分公司總經理方鵬8日表示，地方政府發放消費券刺激，加上商家、廠商推出優惠，家電市場有所回暖。上海疫情舒緩後，由於適逢618購物節，華東地區在冰箱、冰櫃、洗衣機等大型家電銷量上仍迅速增加。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110615