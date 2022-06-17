港媒：候任特首完成組班 兩司長新人出任

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（中央社記者張謙香港17日電）香港候任行政長官（特首）李家超將於7月1日上任，據報導，李家超已完成組班，在其領導下的新一屆特別行政區政府，兩名司長由新人出任。

港府架構原先是有3名司長，下轄合共13局，李家超上任後，13局增至15局，各由政務司司長、財政司司長和律政司司長統領，其中政務司司長權力最大，統領機構最多，被視為香港約18萬名公務員之首。

李家超原為政務司司長，他卸任參選特首後，政務司司長職位一直懸空，期間只有財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊在位。

本地多家媒體今天引述消息指出，李家超已完成組班，財政司司長陳茂波將會留任，現任特首辦公室主任陳國基將會出任政務司司長，大律師公會前主席林定國則出任律政司司長，取代鄭若驊。

此外，與李家超同為紀律部隊（指警務處等執法部門）出身的鄧炳強和曾國衛，將會各自留任保安局局長，以及政制及內地事務局局長。

陳國基也是武官出身，2011年擔任入境事務處處長，2017年轉為特首辦公室主任，專責與北京中央聯繫，同時負責政治工作。

如果上述報導正確，那就是說，連同李家超在內，新一屆特區政府中，至少有4人是「武官」出身，難怪有學者認為，香港將進入武官治理時代。

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有人認為，2019年香港爆發「反送中」運動，期間只有紀律部隊人員站在前線對付激進的示威者，其他文官對運動「袖手旁觀」，這導致北京方面對香港武官最為信任，相信只有倚賴他們才能繼續應對「反送中」餘波，包括「港獨」思潮、恐怖襲擊及海外制裁等。

此外，政制及內地事務局是港府處理涉及台灣事務的部門，也是與北京中央緊密聯繫的對口單位之一，曾國衛留任，預料對台政策將一如既往，背後還是聽命於北京。（編輯：周慧盈）1110617