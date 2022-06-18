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港媒：中國續由漢人掌民族事務 潘岳任民委主任

2022/6/18 16:11
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（中央社記者沈朋達台北18日電）香港星島日報報導，原擔任中國國務院僑辦主任的潘岳，將出任主管民族政策的國家民族事務委員會主任，是繼陳小江後再一名漢人主任，顯示北京將繼續淡化民族差異，推動融合。

中共建政以來，國家民族事務委員會主任多由少數民族人士擔任。不過2020年內蒙古爆發反對漢語教育的大規模示威後，原擔任中共中央紀律委員會副書記的陳小江接替蒙古族的巴特爾，「空降」成為66年來首名漢族的民委主任，任內推動消除民族差異，鑄牢中華民族共同體意識。

陳小江今年2月接任中央統戰部分管日常工作的副部長。

報導指，據傳將接任民委主任的潘岳現年62歲，曾擔任國家環保總局（現為環境部）副局長13年，2016年轉任中央社會主義學院黨委書記、第一副院長（正部長級），2020年再出任中共中央統戰部副部長和國務院僑務辦公室主任。他的前妻是前中央軍委常務副主任劉華清的女兒。

報導又指，潘岳的國務院僑辦主任位置，將由曾任北京清華大學黨委書記的統戰部副部長陳旭接任，並晉升為正部級幹部。

另外，中國17日也公布多個部委官員的任命，包括倪虹出任住房與城鄉建設部黨組書記、羅文擔任國家市場監督管理總局黨組書記、宋志勇擔任中國民用航空局黨組書記，和龔旗煌將接任北京大學校長。

星島日報又引述消息稱，國家能源集團董事長王祥喜將擔任國家應急部長。

報導表示，預料潘岳、陳旭、羅文、倪虹和王祥喜等人將在中共20大成為中央委員；宋志勇、龔旗煌則擔任中央候補委員。（編輯：周慧盈）1110618

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