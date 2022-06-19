中國維權人士許志永「顛覆國家政權罪」開庭在即

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（中央社台北19日電）中國知名維權人士許志永與丁家喜的庭前會議分別於近期召開，代表開庭在即。這場庭前會議被指宛如「走過場」，2人面臨被判「顛覆國家政權罪」；據悉，許志永案將於22日開庭審理。

許志永與丁家喜是中國知名維權人士，2人分別於2019年12月26日與2020年2月15日被警方帶走，關押至今。本月13日與14日，許志永的律師張磊、丁家喜的律師彭劍分別接到山東省臨沂市中級人民法院的「庭前會議通知書」，這表示案件將很快開庭審理。

據德國之聲、美國之音等媒體報導，許志永與丁家喜的庭前會議分別於本月17日與20日召開；據指出，2人無法會見律師3個月，且不允許律師複製卷宗等，這場庭前會議宛如「走過場」。

現居美國的丁家喜妻子羅勝春17日於推特上發文說，「今天即17日許志永案的庭前會議強行推進，公訴方（檢察院）在今天強行列舉完了所有證據（包括酷刑逼供得來的非法證據），案卷不給複製。律師出庭不能帶電腦等電子設備，（不許向外界發聲），開庭時間6月22日上午9點」。

羅勝春也曾在15日發文說，「沉寂了3個月律師無法會見，突然召開庭前會議；明明是一個案子卻分成兩個處理；還是不允許律師們複製卷宗；不進行非法證據排除，走過場把丁許送入監獄這個大刑場的企圖昭然若揭」。

許志永與丁家喜因2019年與20多名維權律師與人士在廈門舉行會議，遭到警方大舉逮捕。

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2人原本的案件為「廈門會議案」，然而在2021年初被拆成「許志永涉嫌顛覆國家政權案」跟「丁家喜涉嫌顛覆國家政權案」。這意味著2人的罪名從原本被捕時的「煽動顛覆國家政權」升級為「顛覆國家政權罪」。

當中，許志永一案備受國際關注，德國人權政策官員在今年初發文對許志永和相關維權者的現況表達「心繫」之情，並說相關人士以和平方式所作的努力應獲認可，而非懲罰。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110619