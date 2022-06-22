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中國維權人士許志永案閉門審訊 親屬不得旁聽

2022/6/22 17:44
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（中央社台北22日電）中國知名維權人士許志永與丁家喜被控「顛覆國家政權罪」案件，分別於今天及24日在山東省臨沂市臨沭縣的法院閉門審訊，親屬不得旁聽，官方警告2人的律師不能與傳媒對話。

路透社22日報導，除了許志永及丁家喜的法律代表外，親屬及外交人員不能進入法院旁聽。兩名與許、丁的律師有接觸的人向路透社表示，律師被當局嚴正警告不得與傳媒對話。

報導指，法院的社交媒體平台沒有顯示相關審訊資料，對於一些敏感的案件，這做法並不罕見。

丁家喜太太羅勝春向路透社表示，家人很傷心及憤怒，「這起案件是赤裸裸的不公義及迫害」。

羅勝春今天在推特發文表示，昨天許志永的姐姐許志玉隻身去到臨沭縣，找到一個不需身份證登記的小旅館住下，凌晨1時多數名警察突然闖入房間，逼迫她立即連夜離開。

羅勝春又說，為了防止律師和丁、許兩人溝通開庭事宜，當局使系統永遠故障；為了防止證人到庭作證，當局把證人堵在家裡；為了不讓媒體報導，當局逼律師簽保密協議。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110622

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