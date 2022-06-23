BMW中國瀋陽市工廠開始投產 生產i3純電動車

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（中央社上海23日綜合外電報導）德國汽車製造大廠BMW今天表示，隨著公司加速生產電動車，投資人民幣150億元（約新台幣660億元）的新工廠已在中國瀋陽市正式開始生產。

BMW指出，位於中國東北部遼寧省瀋陽市的Lydia工廠，是BMW在中國的第3間汽車組裝廠，將使BMW在這個全球最大汽車市場的年產量從2021年70萬輛增至83萬輛。

BMW表示，這間工廠旨在根據市場需求，以彈性調整生產線製造電池驅動的電動車。

BMW提到，Lydia工廠出產的第一款車型將是i3，這是一款純電動中型運動轎車，且公司明年出售給中國客戶的電動車型將增加到13款。

特斯拉（Tesla）和比亞迪等中國汽車製造商主宰中國蓬勃發展的電動車市場，銷量比一年前高出一倍多。

根據中國汽車工業協會的數據，今年前5個月在中國銷售的汽車中，有近1/4是由電池驅動的電動車。

同時，根據BMW提交的一份文件顯示，公司第一季在中國的汽車銷量為20萬8507輛，較去年同期減少9.2%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110623