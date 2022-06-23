更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股萬五保衛戰 金管會：倘非理性下跌 會出手救市
首頁 / 兩岸
電動車
首頁 / 兩岸

BMW中國瀋陽市工廠開始投產 生產i3純電動車

2022/6/23 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社上海23日綜合外電報導）德國汽車製造大廠BMW今天表示，隨著公司加速生產電動車，投資人民幣150億元（約新台幣660億元）的新工廠已在中國瀋陽市正式開始生產。

BMW指出，位於中國東北部遼寧省瀋陽市的Lydia工廠，是BMW在中國的第3間汽車組裝廠，將使BMW在這個全球最大汽車市場的年產量從2021年70萬輛增至83萬輛。

BMW表示，這間工廠旨在根據市場需求，以彈性調整生產線製造電池驅動的電動車。

BMW提到，Lydia工廠出產的第一款車型將是i3，這是一款純電動中型運動轎車，且公司明年出售給中國客戶的電動車型將增加到13款。

特斯拉（Tesla）和比亞迪等中國汽車製造商主宰中國蓬勃發展的電動車市場，銷量比一年前高出一倍多。

根據中國汽車工業協會的數據，今年前5個月在中國銷售的汽車中，有近1/4是由電池驅動的電動車。

同時，根據BMW提交的一份文件顯示，公司第一季在中國的汽車銷量為20萬8507輛，較去年同期減少9.2%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克：特斯拉歐美兩廠淪錢坑 燒掉數十億美元