促人口進城撐經濟 廣西玉林公務員要幫政府賣房

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（中央社記者張淑伶北京26日電）儘管中國官方已經提出收縮型中小城市的區別發展方向，但現實中，一些人口外流地區仍用各種方式吸引人口進城。如今，賣房給進城外地人已成為廣西玉林市公務員的工作績效之一。

經濟觀察網今天刊登有關廣西某鎮公務員李書朋（化名）的報導指出，2月以來，「賣房」成了他的主要工作，要調查周邊村民購房意願，還要安排他們進城看房。

同時，一旦成交，李書朋拿不到任何佣金，但居民會在填寫購房補貼申請表時寫上他所在的單位，這關乎他所在單位人口進城工作的考核以及個人績效。

雖然，活絡當地房地產是政府人員推動賣房的因素之一，但更大的背景是玉林人口外流，不利經濟發展，官方於是努力「加快人口進城，壯大城市人口規模」。

第7次人口普查顯示，玉林市戶籍外出人口達136萬人，其中到市外省內12萬人，省外124.3萬人；流到省外的人口在廣西壯族自治區排名第一。

同時，玉林市常住人口城鎮化率僅50.40%，比廣西全區低了近5個百分點，更遠低於同期中國常住人口城鎮化率64.72%的水準。

玉林市統計局2021年底發布的報告指出，人口外流將造成勞動年齡人口數量減少，一方面可能造成勞動力成本提高，另一方面也會對地區的消費與投資產生不利影響，造成經濟成長乏力。

於是，當地1月時推出「玉林市關於加快人口進城若干政策措施的通知」，若在玉林城區範圍內買家庭首套房，可享受購房補貼、契稅優惠，安排義務教育階段學位，提供免費職業技能培訓等。部分鎮政府還宣布，購房就提供就業機會。

據報導，賣一套房可以換算成4個戶口（進城）。李書朋所在的鎮，每月人口進城的KPI是20人，也就是每月至少要賣4套房。

過去20年，中國的城市規劃幾乎都以擴張為主，但有城市擴張就必然有城市因人口外流而收縮。2019年，清華大學建築學院研究員龍瀛在演講中表示，在中國3000多個實體城市中，約有900多個「收縮型城市」，差不多占了30%。

同一年，中國國家發改委發布「2019年新型城鎮化建設重點任務」，首次在官方文件中提出「收縮型城市」概念，明確「收縮型中小城市要瘦身強體，轉變慣性的增量規劃思維」。

報導指出，玉林是四線城市，房市庫存壓力大。在經濟發展的政績目標下，顯然一些人口外流城市仍在為擴張做努力。（編輯：邱國強）1110626