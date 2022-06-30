北約定位北京系統性挑戰 中國駐歐盟使團反駁

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（中央社台北30日電）北大西洋公約組織通過新「戰略概念」指中國構成「系統性挑戰」，對此中國駐歐盟使團反駁，指北約除製造敵人，還跑到亞太地區耀武揚威；並指對侵犯中方利益的行徑，將會堅決有力回擊。

北約（NATO）29日起在西班牙馬德里召開峰會，成員國領袖同意北約新「戰略概念」，聚焦因應中國、俄羅斯威脅。北約新戰略概念指俄羅斯是對北約聯盟「最顯著且直接的威脅」，而中國構成「系統性挑戰」。

中國駐歐盟使團29日晚間回應，指北約所謂新「戰略概念」充斥著冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對。

使團批評北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，冷戰結束後30年仍未改變製造「敵人」、搞陣營對抗的思維和做法。聲稱別國帶來挑戰，實際上是北約自己在世界各地製造麻煩。

此外，中方進一步表示，北約聲稱自己是防禦性組織、捍衛基於規則的國際秩序，卻肆意繞過聯合國安理會，對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生，數千萬人流離失所。

使團說，北約稱防區不會突破北大西洋，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把在歐洲搞集團對抗的套路複製到亞太。誰挑戰了安全？誰威脅了和平？這些年的戰亂和動蕩，有哪幾個沒有北約的身影？

這份回應表示中國的發展是全世界的機遇，不是任何人的挑戰。敦促北約停止以意識形態畫線挑動對抗，放棄冷戰思維、零和博弈的做法，及停止散布針對中方的虛假訊息和挑釁言論。

最後使團強調，既然北約已經將中國定位為「系統性挑戰」，那中方也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯中方利益的行徑，將會堅決有力回擊。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110630