加駐中大使館：肖建華案4日在中國開庭審理

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（中央社北京4日綜合外電報導）加拿大駐北京大使館表示，有加國國籍的中國億萬富豪肖建華預定今天在中國接受審判。他5年前在香港失蹤，從此杳無音信。

肖建華在中國出生，他原本以與中共菁英階層關係密切為人所知。但在中共中央主導的一場整頓財團行動下，肖建華遭到調查，他從2017年以來從未在公開場所現蹤。

加拿大大使館的一名官員透過電話對路透社宣讀加國政府聲明表示：「我們所屬機關加拿大全球事務部得知，加國公民肖建華先生的案件將在今天開庭審理。」

這名官員還說：「加拿大領事館官員正密切注意本案，並提供他的家人領事服務，同時繼續要求使館人員能進入法庭。」

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肖建華在2016年胡潤中國百富榜名列第32位，當時他的資產淨值估計有59億7000萬美元（約新台幣1779億元）。肖建華的商業帝國以所謂「明天系」金融集團明天控股為中心。

中國監管當局2020年7月以打擊金融財團風險為由，接管明天系9家公司；去年再以「進一步促進風險處理與化解金融風險」為由，將接管期延長一年，期限至今年7月16日屆滿。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110704