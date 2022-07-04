分析：習近平打壓香港民主 反將台灣推得更遠

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（中央社紐約4日綜合外電報導）前中國國家主席江澤民曾說香港的「一國兩制」是未來與台灣統一典範。外媒分析，如今因香港民主遭嚴重打壓，加上台灣自我認同程度上升，「一國兩制」對台灣人民已失去吸引力。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生告訴彭博（Bloomberg），香港回歸後，中國的應對方式顯示，「所有關於自治和尊重當地條件的承諾都不算數」。「即使對台灣那些主張與大陸進行更多接觸的人士而言，要支持（江澤民）這種論點也相當困難。」

彭博分析，事實上，對台灣來說，「一國兩制」從來都不是一個選項，就連支持最終與大陸統一的主要力量國民黨也已拒絕這種做法。由於台灣人民的國家認同日益增長，加上中國共產黨對香港異議人士的全面鎮壓，促使台灣民眾逐漸凝聚共識，反對任何形式的對中整合，這也讓現任中國國家主席習近平的統一任務變得更加艱鉅。

中國於7月1日慶祝香港主權移交25週年。當天英國首相強生（Boris Johnson）表示，中國並未遵守25年前許下的香港「50年不變」承諾，但習近平堅稱「一國兩制」相當成功，並親口證實他打算接管台灣，必要時甚至不惜動武。

分析也稱，台灣主權爭議已成為有朝一日可能導致美中開戰的主要議題。越來越多美國政界人士呼籲當局應承諾，一旦北京入侵台灣，美方會介入。中國也不斷穩步加大軍事壓力，經常派遣戰機擾台，並警告美國，台灣海峽並非國際水域。

去年11月，中共在具有里程碑意義的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」中，確認「解決台灣問題」框架。習近平可能也會在今年10月舉行、5年一度的中共第二十次全國代表大會（簡稱20大）上進一步闡明他對台灣的目標。

國立政治大學選舉研究中心的民調顯示，台灣幾乎沒人支持與中國建立政治聯盟。自1997年以來，支持正式獨立的比例翻了1倍，達到30%以上，而支持統一的比例則減半至剩下個位數。

協助政大進行民調的中央研究院研究員鮑彤（Nathan Batto）表示：「越來越多人相信，中國轉變為自由民主國家的可能性正日益下降。台灣是非常民主的，過去10年來北京對香港的鎮壓和習近平的集權手段已清楚表明，權力受限的政府，更不用說完全的民主，在根本上就與中華人民共和國無法相容。」

鮑彤指出，即便是台灣支持統一的人，「也是被中國的歷史、傳統和文化所吸引」，很少有人嚮往專制的中華人民共和國政權。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，對台灣命運的擔憂也日益增加。曾銳生認為，烏克蘭和國際社會對莫斯科侵略行動出人意表的強烈反應會讓北京引以為戒，並做好計畫，避免在準備不足的狀況下採取行動。

曾銳生說：「現實情況是，習近平將試圖透過結合外交和威嚇的手段來統一台灣，如果這種方式行不通，那麼他將不惜一切代價，甚至使用武力。因為如果他不佔領台灣這個『中國的神聖領土』，又能如何實現『中華民族偉大復興的中國夢』？」（譯者：施施/核稿：林治平）1110704