香港公務員全體調高月薪2.5%

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（中央社記者張謙香港5日電）儘管香港經濟受疫情衝擊而低迷，但香港當局仍同意約18萬名公務員全體上調月薪2.5%，生效期追溯至4月1日。

行政長官會同行政會議今天開會後，同意為各級公務員全體調薪。

公務員事務局局長楊何蓓茵下午向媒體表示，過去一年，香港經濟環境複雜，今年首季經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，嚴重受挫，目前整體經濟仍存在不確定性。

她說，考慮到過去一年的生活成本上升、經濟狀況變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標，以及各級公務員都積極投入抗疫工作等情況，行政長官會同行政會議平衡各項因素後，提出全體加薪2.5%的方案。

在疫情衝擊下，港府已兩年凍結公務員薪酬。

在調整公務員薪酬幅度上，港府向來參考公務員薪酬趨勢調查結果，早前公布的這項調查結果顯示，本地高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為7.26%、4.55%和2.04%。

如果政府按照這項調查結果調整公務員薪酬，高層公務員的調薪漲幅高達7.26%。

不過，香港民眾日來對這項調查很有意見，認為香港經濟低迷，高層公務員不應調薪過高；民眾的不滿聲音對政府的調薪決定構成頗大壓力。（編輯：唐佩君） 1110705