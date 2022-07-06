中國手機廠商Vivo回應印度搜索 指嚴格遵守法律

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（中央社台北6日電）印度執法局昨天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動；Vivo公司回應，在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。

印度News18電視台5日報導，印度執法局當天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。

Vivo5日對中國官媒「環球時報」回應此事，表示正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有訊息。「作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

在此之前印度也曾對其他中國廠商採取行動，今年4月30日，印度執法局（Enforcement Directorate）曾從印度小米公司的印度銀行帳戶查扣7億2500萬美元的「不法對外匯款」；2月，華為位於印度的多處據點也因被指控逃稅而遭搜索。

「環球時報」今天報導指出，實際上，這次印度執法局對Vivo的突擊行動早有預兆。約2個月前，在對小米以涉嫌違反外匯管理法為由採取司法行動後，印度企業事務部的文件即顯示，印度政府正在調查Vivo等在印度的中資企業可能存在的「不當財務行為」。

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這篇報導強調，自2020年6月中印邊境發生衝突後，印度一些部門開始不斷將經濟問題政治化，並將打壓重點逐漸轉移到在印度的中國企業，目前，印度對中企的打壓還在進一步擴散。

報導援引中國外交部發言人趙立堅5月31日在例行記者會回應，稱中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。趙立堅強調，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110706