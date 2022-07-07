中國新政刺激車市 新能源車免徵購置稅有望展延

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）中國「促消費」新政將從汽車市場下手，包含商務部在內17個部門今天聯合發布通知，以多項政策支持汽車市場，同時正在研議展延新能源汽車免徵車輛購置稅政策，刺激消費。

以中國商務部為首的17個部門今天聯合發布「關於搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知」，強調支持新能源汽車消費、建設充電設施，並要求各地破除地方保護，不得對銷售及消費補貼設定不合理的指標。

受到外界關注的「新能源汽車免徵車輛購置稅政策」，通告中也提及將研究展延相關問題。

中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

第一次免徵車輛購置稅原本於2017年底到期，但由於刺激新能源汽車市場快速成長，因此延長3年至2020年12月31日。後來為了進一步促進汽車消費，這項優惠政策又展延2年，至2022年底。

據通知，除了免稅優惠外，針對新能源汽車消費市場的支持政策包含促進跨區域自由流通、破除新能源汽車市場地方保護、不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理指標。

另一方面，強化新能源汽車下鄉活動，鼓勵有條件的地方發布相關政策，吸引企業加大優惠力度，促進農村地區新能源汽車消費及使用。

通知也提及促進汽車換新的消費，鼓勵各地運用經濟、技術等手段推動老車換新；要加快刺激二手車市場，取消對二手車經銷的不合理限制。

至於金融端，鼓勵金融機構加強支持汽車消費信貸，有序發展汽車融資租賃，增加汽車金融服務。（編輯：唐佩君）1110707