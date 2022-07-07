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港澳稱台灣芒果驗出COVID-19 陸委會嚴正關切

2022/7/7 18:15
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（中央社記者沈朋達台北7日電）繼澳門後，香港政府6日通報從台灣進口的芒果檢出COVID-19病毒核酸陽性。陸委會發言人邱垂正今天說，已分別對港澳政府表達嚴正關切，並要求對方提供檢驗和涉事廠商資訊。

邱垂正7日在大陸委員會例行記者會回答相關提問時，做上述表示。

他說，由於事涉台灣農產品形象及農民權益，陸委會已分別責成澳門辦事處，透過台港經濟文化合作策進會（策進會）及港台經濟文化合作協進會（協進會）平台，向澳門和香港政府表達嚴正關切，並要求提供相關檢驗情形與涉及廠商的資訊，期待對方政府能有所回覆。

香港政府6日晚間發布新聞公報稱，從一批約200公斤的台灣進口芒果，驗出一個芒果表面樣本對COVID-19病毒檢測呈陽性，已下令分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。

澳門6月29日和7月1日也以同樣原因銷毀兩批台灣芒果，並暫停廠商進口。陸委會當時表示，澳方事前和事後都未通知。

更早之前，中國大陸6月中旬通報台灣進口的白帶魚、竹莢魚包裝檢出COVID-19。（編輯：楊昇儒）1110707

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