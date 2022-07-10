蘭州城區現本土疫情 11日起臨時管控7天

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（中央社台北10日電）甘肅省蘭州市近日出現本土疫情後，蘭州市政府今天在防疫記者會宣布，明天凌晨0時起對市內4個屬主城區的行政區實施1週臨時管控措施，民眾原則上居家辦公，公共場所關閉，餐廳暫停內用。

綜合中國媒體報導，截至今天上午10時止，蘭州這波本土疫情共通報COVID-19感染者27例。其中確診病例10例，內含普通型及輕型各5例；無症狀感染者17例。而蘭州市主城區今天已展開大規模的核酸檢測。

蘭州市政府宣布，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，決定自11日凌晨0時起，對城關、七里河、西固、安寧等4區實行1週的「臨時管控措施」。這4個行政區內的所有黨政機關、企事業單位、社會組織等實行彈性工作制或居家辦公方式，「保持工作正常運轉」。

同時，管控區域內所有公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所暫停營業1週。監獄、福利院、養老機構等特殊場所實施封閉管理。各餐飲業者暫停內用1週，但開放到店自取、網路或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送。

此外，管控區域內中小學、幼兒園提前放假，大學實 施封閉管理，校外培訓機構暫停營業1週。（編輯：邱國強）1110710