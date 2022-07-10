更多編輯台推薦新聞：
時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠
國際

時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外
社會

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝
娛樂

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本參議院選舉出口民調 執政聯盟可拿過半席次
首頁 / 兩岸

蘭州城區現本土疫情 11日起臨時管控7天

2022/7/10 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）甘肅省蘭州市近日出現本土疫情後，蘭州市政府今天在防疫記者會宣布，明天凌晨0時起對市內4個屬主城區的行政區實施1週臨時管控措施，民眾原則上居家辦公，公共場所關閉，餐廳暫停內用。

綜合中國媒體報導，截至今天上午10時止，蘭州這波本土疫情共通報COVID-19感染者27例。其中確診病例10例，內含普通型及輕型各5例；無症狀感染者17例。而蘭州市主城區今天已展開大規模的核酸檢測。

蘭州市政府宣布，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，決定自11日凌晨0時起，對城關、七里河、西固、安寧等4區實行1週的「臨時管控措施」。這4個行政區內的所有黨政機關、企事業單位、社會組織等實行彈性工作制或居家辦公方式，「保持工作正常運轉」。

同時，管控區域內所有公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所暫停營業1週。監獄、福利院、養老機構等特殊場所實施封閉管理。各餐飲業者暫停內用1週，但開放到店自取、網路或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送。

此外，管控區域內中小學、幼兒園提前放假，大學實 施封閉管理，校外培訓機構暫停營業1週。（編輯：邱國強）1110710

延伸閱讀
疫情持續蔓延 中國本土新增5550例中國本土新增近4000例 吉林省疫情仍嚴峻中國新一輪疫情延燒 研究預測：4月初受控 累計3.5萬人染疫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族