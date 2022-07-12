美駐港總領事批中國毀自治 籲讓香港做回香港

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（中央社台北12日電）美國駐港澳總領事史墨客11日抨擊中國拆毀承諾給予香港的自由和「高度自治」，認為中國譴責「外國勢力」引起動亂是專制政府愛用的說法，呼籲讓香港做回香港。

美國駐港澳總領事館11日發布史墨客（Hanscom Smith）的「臨別演辭」，文中對中國發出諸多批評。

史墨客表示，美國支持一個穩定、繁榮的香港，享有北京在具法律約束力的國際協議「中英聯合聲明」中承諾的高度自治，美國的訊息很簡單：「我們希望香港成功，讓香港做回香港」。

他指出，近年，中國一步一步地拆毀和破壞它承諾給予香港的自由和「高度自治」。多年來，中國對香港機構的攻擊一直在持續，例如強迫獨立媒體關閉和監禁記者、政治人物被捕、天安門屠殺成為禁忌話題、很多香港人用腳投票，而那些留下的人被迫自我審查。

史墨客提醒中國及香港政府，百萬港人上街的原因並不是要爭取獨立，而是爭取中國曾經承諾給他們的自由和自治。如今雖然抗議活動被阻止，社運人士和民眾因國安法而沉默，但2019年抗議運動的根本原因沒有改變。港人想要得到所承諾的東西。

他強調，中國當局譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，這是一個專制政府愛用的說法，其實只是中國政府避責和把問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。美國所做的每一步只不過是回應中國政府和港府沒有兌現對香港地位的承諾。

史墨客進一步說，香港國安法的實施是中國政府根本的自我懷疑最明顯的標記。一個負責任、具有民意基礎的政府不會用恐嚇、故意的模稜兩可和專制的司法程序來統治它的人民。

他表示，現在不只個人和媒體被噤聲，中國政府更嘗試阻止外交員表達其政府的觀點。這與中國在維也納外交關係公約中的義務不符。例行的外交活動被標籤為「干預」，外交官進行日常公務更被國安法威嚇。強大的國家是不會害怕異見的，交換意見不是勾結。

史墨客認為，北京愈來愈明顯決定不兌現它曾許下的諾言，不再想兌現「聯合聲明」，也不再支持「一國兩制」。但正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近所言：「我們將繼續為此發聲，呼籲改變，這不是和中國搞對抗，僅僅是為和平、安全、人的尊嚴挺身而出。」

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史墨客自2019年7月出任美國駐港澳總領事一職，一路見證香港「反送中」運動，以及中國後續實施國安法壓制異議、拘捕泛民派人士、修改選制、打壓獨立媒體等一系列破壞香港自治、自由與民主體制的作為。

針對史墨客發出的批評，中國外交部駐港公署11日回應史墨客卸任之際發表所謂臨別演說，汙衊中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此堅決反對，予以強烈譴責。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110712