中國「陽過」者求職被歧視 企業主喊冤稱無奈

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（中央社台北12日電）中國COVID-19染疫康復者求職備受歧視，企業主喊冤表示，這是無奈之舉，要是員工復陽傳播疫情，企業負責人要負直接責任。中國律師則稱，這是社會對疫情的焦慮，要科學防控才能解圍。

中國上海近期頻現染疫康復者求職碰壁，有招聘廣告直接載明「進過方艙的不要，『陽』過的不要」；此外，有染疫過的農民工，因找不到工作被迫寄居在虹橋火車站內的廁所，引發社會熱議。

上海市政府發言人尹欣昨天說，上海各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待陽性康復者，不得歧視。社會各界應該對他們給予更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

不過根據財新網報導，多名企業主說，如果康復者不幸復陽，公司所有員工都要算密接被隔離2天，辦公場地也要封閉管理，這將對企業的正常生產、經營活動造成很大影響。

業者稱，上海發布的復工政策裡，企業是防疫第一責任人，一旦出現復陽傳播，企業負責人要負直接責任。

一名企業主甚至說，「企業招聘中也不想歧視，實屬無奈之舉」。

第一財經也採訪了多名電商業者，一名負責大型生鮮電商平台上海區域直招的人力經理表示，對於過去3個月內曾經陽性的人員，不能提供工作機會，拒絕他們主要是因為「監管壓力」。

還有一名生鮮電商站點的站長說，目前站點不聘用康復者，雖然很同情他們，但鄭重其事地分析下來，他覺得還是要盡量避免為好。

這名站長反問，如果有一名康復者在店裡處理訂單，再傳給快遞小哥，然後傳給用戶，只要出現一例，「誰能背得起這個責任？」

中國堅持「動態清零」，出現一例患者就如臨大敵。在這樣的背景下，就算官方表示不要歧視，康復者復陽機率低，仍無法將康復者的染疫標籤撕下。

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北京執業律師孔德峰表示，對「陽過」員工歧視的這類問責「板子不該打到企業身上」。目前招聘歧視背景是因為整個社會充滿對於疫情的焦慮感，要緩解這種焦慮的社會氛圍，各地政府要從科學防控開始。

孔德峰指出，只有管控科學起來，大家的焦慮感才能緩和起來，這類歧視的病根才能得到有效解決，否則只是就事論事去批評企業，無法真正解決問題。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110712