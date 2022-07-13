中國爛尾樓增加掀停貸潮 銀行遭指資金監管不周

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（中央社記者張淑伶北京13日電）中國房地產業資金鏈斷裂，致使預售屋「爛尾樓」不斷增加，購房者陸續宣布暫時止付貸款，「停貸潮」正在蔓延。分析指出，相關現象與銀行監管資金不周有關。

綜合華夏時報等媒體報導，全中國國起碼有30個爛尾樓的業主已宣布強制停貸。他們不願意在建案工程沒有進度的情況下按月付款，但法律人士指出，如果未經法院判決、或沒有達成停貸協議，貿然停貸購房人就成了違約方，徵信會受到影響。

6月30日，江西景德鎮恆大瓏庭項目全體業主發出一封公開信，指該建案已在2021年5月底全面停工，項目監管資金耗盡。因多次維權無果，瓏庭業主要求建商須在今年10月底復工，否則將在11月強制停貸，保障自己的合法權利。

隨後，武漢恆大時代新城全體業主也在7月7日發出強制停貸告知書。業主們表示，自2019年10月15日開盤以來，累計簽約銷售協議近5000份，實現預售資金達人民幣40多億元。如今卻逾期交房數月，且持續全面停工。他們要求建商在2022年8月1日前全面復工，否則強制停貸。

近期因村鎮銀行無法取錢成為輿論中心的河南省更是重災區，據統計有16個爛尾建案宣布強制停貸。

在網上流傳超過30個建案被停貸的名單中，恆大名下爛尾樓幾乎占了一半。

以往，房地產企業憑借高槓桿和高週轉，游走在拿地、蓋房、回款、還債的循環中。但是，在中國對房企舉債劃下「三道紅線」及預售資金監管等多重調控之下，房企資金鏈斷裂，也導致了全國多地出現爛尾樓。

報導引述律師王玉臣指出，不少建案逾期甚至爛尾與開發商挪用預售資金有直接的關係，同時和銀行違規放貸以及地方相關部門不作為，監管不到位也有一定關係。

他說，許多銀行根本無視該規定、提前放貸，而且還有不少銀行在放貸時根本就沒有放到監管帳戶里，進一步推動了爛尾樓的誕生。相關現象銀行難辭其咎。（編輯：周慧盈）1110713