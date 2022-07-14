中國阻封控異議 專家指病毒威力減弱訪問遭刪

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（中央社台北14日電）中國領導人習近平堅持疫情「動態清零」，各地動輒嚴格管控，近日有專家談變種病毒致病性減弱不會引起肺炎，引發網路討論防控方式該變，結果央視刪除訪問影片。

根據「星島日報」今天報導，OmicronBA.5亞型變種病毒正在成為全球主要流行毒株，並在中國引發本土聚集性疫情，武漢大學醫學部病毒研究所副所長楊占秋近日接受央視訪問表示，BA.5無症狀居多，致病性明顯減弱，僅現類似感冒的症狀，不會引起肺炎。

不過，「星島日報」記者後來查看央視網，訪問影片已不見蹤影，並發現中國多個轉發影片的新聞網站也跟進刪除。

這段訪談播出後，中國網路上掀起討論「如何看待楊占秋教授接受央視採訪時表明BA.5致病性很弱，除非檢測，否則自己根本察覺不了?」

網友陸續表示，「既然在央視上說BA5沒事兒，不測就等於沒有，那就信唄」、「楊教授明顯要給群眾定心丸嘛」、「既然這樣我們的防控方式到了該改變的時候」。

中國國家主席習近平6月28日赴武漢考察時表示，實施動態清零政策是中共從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」，尤其是要保護好老人、孩子。

在動態清零不動搖總方針下，中國當局憂民間對防控手段產生異議，對專業看法也必須審查。

近期中國本土疫情反彈，多地加強管控，陝西省省會西安及海南省海口市陸續實施臨時性管控7天，甘肅省蘭州市所有小區實行封閉式管理。上海部份隔離地點重啟方艙醫院，民眾憂心忡忡害怕再度封城。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110714