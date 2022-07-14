官媒出手凝聚共識 稱中國防疫最好堅持動態清零

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（中央社記者張淑伶北京14日電）中國「動態清零」政策下，多地疫情仍不斷反覆，經濟民生受到的衝擊也持續顯現。中共黨媒人民日報今天起刊發系列評論，重申必須堅持動態清零的總方針，強調要凝聚抗疫共識。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年初爆發以來，儘管病毒歷經變異，全球逐步採取開放措施，但中國仍堅持要對疫情動態清零，也就是「發現一起、撲滅一起」，在海內外都引發爭議。

人民日報今天刊發評論部的署名文章「我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的——毫不動搖堅持『動態清零』總方針」，是系列評論的第一篇。

文章引述中共總書記習近平日前在湖北省武漢市考察時強調：「我們有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利」以及「如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。

文章稱，評價防疫政策的最重要標準就是「保護和挽救生命的成效」。至於經濟民生受到衝擊，文章宣稱，「從短期來看，對凶猛疫情採取嚴格防控措施，難免會對經濟社會發展造成一定的暫時影響，但放眼長遠，短時的管控換來的將會是更健康持久的發展」。

文章重申官方的論述，指中國有14億多人口，老年人口數量巨大，還有相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，「疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障」，且各地醫療衛生條件存在差異。如果短期內大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，導致醫療資源擠兌，後果不堪設想。

文章堅稱，中國疫情防控有良好的成本效益比，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，「可持續且必須堅持」。

當前全球主要COVID-19流行病毒是Omicron亞型變異株BA.5分支，它也在中國引發新一輪本土疫情。湖北武漢大學醫學部病毒學研究所副所長、病原生物學系副主任楊占秋近日接受官媒央視節目訪問時表示，BA.5致病性明顯減弱，且無症狀感染者增多，造成檢測的一定困難。

儘管如此，中國官方至今仍表示要堅持動態清零，防疫政策被認為具政治考量。（編輯：呂佳蓉）1110714