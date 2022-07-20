中國7月整體房貸水平創4年新低 市場信心仍難振

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（中央社台北20日電）中國人民銀行今天公布，貸款市場報價利率維持不變。專業機構分析，7月整體房貸水平降至4年新低，卻仍未能振作市場信心，問題不在於房貸利率，而是居民收入不足、前景預期欠佳等困境。

人行20日公布貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.7%，連續6個月維持不變；5年期以上LPR為4.45%，連續2個月不變，符合市場預期。

據21世紀經濟報導20日報導，最新一期LPR沒有調整，7月住房信貸環境仍屬寬鬆。

根據機構統計資料，貝殼研究院重點城市主流房貸利率數據顯示，7月監測103個重點城市第一間房貸利率為4.35%、第二間利率為5.07%，分別較6月回跌7個基點和2個基點，創2019年以來新低。銀行放款速度也加快，7月平均放款週期為25天，較6月縮短4天。

報導提到，住房信貸環境寬鬆，房地產業「穩增長」壓力卻愈趨明顯。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，市場信心不足並非房貸利率不夠低，目前房地產業氣氛低迷原因在結構性因素，包括土地交易冷清、開發商無序降價、居民收入不足、前景預期欠佳、憂慮新房交付、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化等問題，這些問題並非降利率可以解決。

李宇嘉認為，若欲達到紓困、復甦市場的效果，供給端的問題、需求和預期的問題要解決。

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貝殼研究院市場分析師劉麗杰說，預期第3季房貸利率進入築底，利率仍有下降空間，但是空間緊縮，預計第3季整體房貸利率水平逐步接近下限。

據第一財經20日報導，房地產銷售在上半年未有明顯好轉，業績不樂觀。截至19日，77家已公布業績預告房企中，逾半數、42家房企預計虧損；35家房企處於獲利狀態。獲利房企中，有23家業績較去年同期下滑；預計獲利且業績較去年同期增加房企僅12家。（編輯：李雅雯/邱國強）1110720