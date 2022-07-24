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銀保監會河南官員被查 疑與當地村鎮銀行弊案相關

2022/7/24 13:50
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（中央社台北24日電）中國官方今天通報，因涉嫌嚴重違紀違法，銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭接受審查調查。在河南村鎮銀行弊案持續發酵之際，這則通報引起中國社會極大關注。

據陸媒此前報導，中國河南村鎮銀行弊案涉及約41萬多名儲戶，他們今年因出現「取款難」問題後，被「天降紅碼」，前往河南鄭州維權反遭到警黑勾結暴力對待。

之後，官方開始以分批墊付的方式，試圖弭平事件。

中國銀保監會6月底還派員「空降」試圖救火，銀保監會城市銀行部副主任劉榮6月30日出任河南省政府副秘書長兼省地方金融監管局黨組書記、副局長。

而今天由中央紀委國家監委網站通報的消息，則被認為是「有人背鍋」。

通報顯示，據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、河南省監察委員會消息：中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法。

李煥亭目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查和河南省監察委員會監察調查。

根據通報的簡歷，李煥亭從1998年開始在河南省金融系統工作。在2012年至2018任中國銀監會河南監管局農村中小金融機構監管二處處長，黨委委員、副局長等職。

有消息指出，李煥亭在2012年至2018年的這段工作經歷，與這起河南村鎮銀行弊案的主嫌呂奕以新財富集團開始透過關聯持股、操控銀行高管等手段，行詐騙之時的時間點高度重疊。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110724

劉榮
河南村鎮銀行弊案 中國銀保監官員空降「救火」
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