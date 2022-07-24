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河南開封將全員核酸檢測 蘭考縣靜態管理一週

2022/7/24 14:01
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（中央社記者張淑伶北京24日電）中國河南省開封市宣布，COVID-19病毒變異株已經進入蘭考縣，25日全市展開全員核酸檢測，涉及人口約482.4萬人。蘭考縣則進入為期一週的「靜態管理」。

根據河南省衛健委發布的資料，23日，河南省新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例17例；22日，河南新增20例病例。

根據微信公眾號「開封發布」，透過常態化疫情防控篩查發現，COVID-19病毒變異株Omicron已傳入開封市蘭考縣。為阻斷疫情傳播，決定25日在全市範圍組織開展全員核酸檢測工作。

央視新聞報導，蘭考縣今天發布通告稱，決定自24日12時起至31日晚間12時，在蘭考全縣實行7天靜態管理。期間暫停各類聚集性活動；全縣實行臨時交通管制，除保供、防疫等車輛外，其他車輛禁止上路行駛。一律居家辦公或實行閉環管理。

去年的人口普查結果顯示，開封市常住人口有482.4萬人，其中，蘭考縣有100.93萬人。

若非必要，中國當前已經不鼓勵各地任意展開全員核酸檢測。

21日，國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍說，疫情發生以後，若滿足以下條件：感染來源明確、傳播鏈清晰、未發生社區傳播，則無需對發生疫情的區域開展全員核酸檢測。對重點風險人員核酸檢測即可。（編輯：呂佳蓉）1110724

王麗萍
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