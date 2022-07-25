中國外防輸入壓力巨大 北京籲減少網購冷鏈食品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國官方今天公布24日新增本土COVID-19病例680例，當前疫情雖集中在甘肅及廣西，但各省市效忠「外防輸入」壓力巨大，北京呼籲市民減少網購疫情高發期國家和地區的冷鏈食品。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，24日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共800例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外輸入120例、本土病例680例。

24日新增680例本土確診病例中，近8成集中在甘肅及廣西，分別為甘肅308例、廣西232例；另四川新增45例、上海18例，北京也新增1例。

截至目前，甘肅本輪疫情累計確診469例、無症狀感染者2733例，合計達3202例。國家衛生健康委副主任雷海潮24日表示，甘肅疫情波及面近日雖有收窄，但蘭州、臨夏、甘南仍是防控重點，需努力實現高質量社會面陽性清零。

廣西當前疫情集中在北海市，北海市自24日起對海城區、銀海區部分區域實行3天升級管控；期間商場、超市、農貿市場、餐飲店、沿街鋪面及一切娛樂場所暫時歇業。

上海則新增13個疫情中風險區，另結合疫情防控工作需要，對來滬返滬人員以「隨申碼」提示方式加強動態管理。

此外，北京新增1例本土病例，北京市疾控中心表示，經流調排查和綜合研判，因接觸進口冷鏈食品而感染的可能性大。提醒市民盡量減少網購疫情高發期國家和地區的冷鏈食品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港24日新增4250例確診，其中4064例為本土病例個案，另增8名患者離世。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前疫情仍處於高位，未見回落跡象，呼籲市民遵守防疫措施，以及隔離檢疫規定。

澳門自6月18日起本輪疫情累計增至1814例，防疫目前進入「鞏固期」，不少工商場所恢復有限度營運，衛生局傳染病防控處長梁亦好提醒企業機構要對工作地點加強清潔消毒，尤其是經常有人接觸的地方要加密清潔消毒頻率。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110725