汪洋談求同存異 趙春山：兩岸先釐清異在何處

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中國大陸全國政協主席汪洋26日在「九二共識」座談會強調求同存異。學者趙春山說，當年「同」和「異」的內容，至今未改變，變的是陸方將中華民國和台獨的概念加以混淆。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北26日電）中國大陸全國政協主席汪洋今天在「九二共識」座談會強調求同存異。學者趙春山說，當年「同」和「異」的內容，至今都未改變，變的是陸方現在將中華民國和台獨的概念加以混淆。

趙春山主張，兩岸當務之急是恢復談判，化解對「異」的分歧，關鍵在於「大陸對中華民國存在的現實，是怎麼認知的」？

對於汪洋今天在北京的「『九二共識』三十週年座談會」發言，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山晚間接受中央社記者採訪時表示，這次談話和過去陸方的基調沒有太大差異，大陸仍重申以往對台政策的一貫主張，一方面堅持兩岸互動要以「九二共識」為基礎，另一方面也強調以談判促進和平統一，仍是北京的主旋律。

他也提到，汪洋的談話「軟中帶硬」，對3方聽眾有不同的態度：對民進黨政府依舊態度強硬；對台灣人民則態度很軟；對於美國，或許是因美中領導人的通話醞釀中，以點到為止方式，強調外力解決不了台灣議題。

趙春山也注意到，汪洋在談話中以「求一個中國之大同，存兩岸分歧之協議」，再度強調「求同存異」。

對於「求同存異」，趙春山說，兩岸1992年的香港會談是為處理兩岸人民事務性協商涉及的公權力問題，而非兩岸政治地位，因此本質上就是「求同存異」。

所謂「求同」，是兩岸各自的憲法都有一個中國概念；「存異」，則是雙方對「一中」的不同解釋，台灣認為一中是中華民國，中國大陸認為是中華人民共和國，雙方因此擱置爭議，在尊重彼此法律基礎上，才有之後被稱為的「九二共識」。

趙春山認為，2016年民進黨政府上任以來，總統蔡英文依舊強調以憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，從憲法角度來看，「同和異都沒有變化」；變的是大陸看待「異」的方式，將中華民國和台獨的概念加以混淆，這是過去馬英九政府時代不會出現的。

他認為，這和民進黨和中共間互信不足，以及美中關係大環境變化等背景有關。在此情況下，雙方的誤解越來越大，例如：美國對台軍售被北京解讀為「以武謀獨」，台灣購買疫苗又被北京認為是「以疫謀獨」。

趙春山主張，大陸若對「異」有不同看法，當務之急是恢復兩岸談判，來化解對「異」的分歧。「大陸不能透過對『異』的懷疑，作為恢復談判的前提」，問題的關鍵是，「大陸對中華民國存在的現實，是怎麼認知的？」

對於汪洋今天在會中對台灣民眾喊話，稱「統一有好處」，趙春山說，統一涉及的是龐大的政治工程，必須心靈契合，並非1992年會談處理的問題。他也認說，統一有無好處應由台灣老百姓來感受，而非北京片面提出「一國兩制」台灣方案即可。

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他也說，未來中國大陸若要透過「惠台政策」、國民待遇等方式「促統」，也不能跳過台灣公權力，否則將倒退回1992年會談前的狀況。

中國大陸方面今天召開「『九二共識』三十週年座談會」，除汪洋外，海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍、海協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、全國台灣研究會執行副會長王升、海峽兩岸經貿交流協會會長高燕，和國務院台灣事務辦公室主任劉結一等人均出席發言。（編輯：邱國強）1110726