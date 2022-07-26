汪洋：九二共識重要性在於明確兩岸關係的性質

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中國大陸全國政協主席汪洋26日在北京人民大會堂西大廳舉行的「『九二共識』30週年座談會」上發表談話，稱台灣民眾要深刻認識「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住，要做堂堂正正的中國人」。中央社記者張淑伶北京攝 111年7月26日

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國大陸全國政協主席汪洋今天在「九二共識」座談會上，再度重申陸方對「九二共識」的一貫立場，聲稱其重要性在「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。

中國大陸方面今天召開「『九二共識』三十週年座談會」，在海協會會長張志軍、海協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、全國台灣研究會執行副會長王升、海峽兩岸經貿交流協會會長高燕、國務院台灣事務辦公室主任劉結一等6人發言之後，汪洋做出長約18分鐘的講話。

汪洋說，兩岸中國人30年前選擇「以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作」，「達成了『九二共識』」，邁出了兩岸關係和平發展歷史性的一步。今天召開此座談會，就是要回顧和闡釋「九二共識」的歷史經緯和重大意義，要在「新時代黨解決台灣問題總體方略」的指引下，團結兩岸同胞為祖國和平統一而共同奮鬥。

他聲稱，「挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定徒勞」，奉勸台灣政府和有關國家不要誤判形勢，不要低估中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。

同時，他也向台灣民眾喊話，稱要深刻認識「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住，要做堂堂正正的中國人」。

他回顧「九二共識」表示，正是因為有此政治基礎，台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動才會得到「合情合理的安排」，才能在2015年實現1949年以來兩岸領導人的首次會晤。

汪洋的講話軟硬兼具。他表示，「兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常的，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他的問題都可以商量著辦」，都可以找到「求同存異、聚同化異」的辦法，並稱「『九二共識』就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之協議」。

他說，「30年的實踐啟示我們，『一個中國』原則是台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針」，並稱「九二共識」之所以重要，「在於它明確了兩岸關係的根本性質，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係，也不是一中一台」。

他還說，「九二共識」承載著兩岸民眾對和平發展、交流合作的期盼，是民心所向、大勢所趨，「正是因為有廣泛的民意支撐，『九二共識』才始終保持的旺盛的生命力。」

他稱，「九二共識」是「堅持一個中國原則、堅決反對台獨的共識」，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。

他批民進黨政府，「挑戰一個中國原則、拒不承認『九二共識』、妄稱互不隸屬、大肆操弄去中國化」；同時批評一些國家縱容鼓動台獨分裂勢力，「滋事挑釁，並不斷拱火澆油，製造兩岸對抗」，如此發展下去，「只會將台灣推向災難的深淵，給廣大的台灣同胞帶來深重的禍害」。

儘管汪洋表示，「解決台灣問題」的第一選擇是以和平的方式實現統一，稱這對兩岸民眾最有利；但也重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並稱這麼做針對的是外部勢力干涉和極少數分裂分子，而非針對台灣民眾。

汪洋最後強調，要持續深化兩岸融合發展，秉持兩岸一家親的理念，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，不斷完善保障台灣民眾福祉和在大陸享受同等待遇的治理政策。

今年是兩岸兩會香港會談30週年，中國大陸當局在北京人民大會堂西大廳舉行「九二共識」30週年座談會，重申陸方對台立場。（編輯：呂佳蓉）1110726