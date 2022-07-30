山東出現疫情 連5天零新增破功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例448例（含確診與無症狀感染者），官媒報導，山東省近期出現疫情，新增染疫累計已209例，而此前曾維持5天零新增。

中國衛健委官網上午通報，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例100例，其中境外輸入病例51例，本土49例中，包括甘肅19例、廣西15例、四川10例、山東2例、上海市1例、河南1例、廣東1例。

衛健委官網另通報新增無症狀感染者348例，其中境外輸入77例，本土271例中，廣西87例、甘肅86例、山東56例、河南21例、四川12例、上海4例、天津市2例、廣東2例、雲南1例。

官媒健康時報網29日報導，24日至28日，山東5天累計新增感染209例，均在荷澤市，打破山東連5天也就是19至23日零新增，209例中確診9例，無症狀感染者200例，占比95.59%。

荷澤市當局28日說明疫情指出，這波疫情的患者主要是感染變異株Omicron的亞變異BA2.2.1，因傳染力強、潛伏期短，加上隱匿傳播難發現，而且傳播鏈複雜難釐清，目前正是疫情控制前患者集中發病階段。

至於這波疫情災區廣西，衛健委通報，廣西29日新增本土病例102例，確診15例均集中在疫情爆點北海市，無症狀感染者87例，北海市占77例。

衛健委通報，截至29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計報告確診病例22萬9394例，累計死亡病例5226例，尚在醫學觀察的無症狀感染者7136例（境外輸入581例）。

香港方面，據網路媒體01今天報導，香港連日新增病例在5000例徘徊，29日新增4884例，若今天單日新增染疫再逾4000例，將是連續第10日破4000。

據通報，截至29日24時，香港特別行政區累計病例35萬4454例（出院6萬7427例，死亡9498例）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110730