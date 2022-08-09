海南封島 官方：8月12日前實現社會面清零

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（中央社台北9日電）中國旅遊勝地海南省因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多個城市採取靜態管理，規模近乎封島，8萬多名遊客滯留當地。海南省官方宣布，8月12日前實現社會面清零。

據央視新聞9日報導，海南省委於8日召開應對疫情工作領導小組專題會議，會上作出上述表示。

會議結果研判，目前COVID-19疫情仍處在上升發展期，防控情勢複雜嚴峻，但是有利因素也正在累積，要想盡一切辦法，克服一切困難，12日前實現社會面清零。

會議討論強調，必須將心比心地服務滯留在海南的外地遊客，抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保遊客安全踏上返程，也避免疫情風險外溢。

海南省疫情防控工作指揮部已於6日下午宣布，嚴格落實國務院聯防聯控機制要求，制定全省全員核酸檢測方案，按照保重點要求，展開全省核酸檢測。

據第一財經8日報導，旅遊城市景區熱點人員流動性大、聚集性高，加上Omicron變異株傳播力強，在處理疫情防控上有更多的難題需要克服。一些旅遊城市採取臨時性全域靜態管理措施以降低疫情擴散、蔓延風險，卻也產生短期內大規模旅客的安置難題。

報導引述病毒學專家常榮山意見指出，疫情存在擴散風險時，不建議涉疫旅遊城市立即採取異地隔離，應先在當地做好風險評估。如果當地採取臨時管控措施，應及時建立與滯留人員規模相比配的核酸檢測能力和流行病學調查能力，讓評估無風險的旅客盡快地有序撤離。

深圳第三人民醫院院長盧洪洲表示，當地防控部門應對滯留旅客按照風險級別科學分類，根據不同風險級別制定相對應的核酸檢測和隔離管理要求，安排人員有序撤離。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110809