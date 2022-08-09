四川某醫院探討讓病人留院交錢 被批忘記初衷

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（中央社台北9日電）四川一家醫院遭揭發開會討論營銷方案時，赤裸裸提出「怎麼讓病人長期留下來」、「給我們排隊交錢」等語句引發負評，官方表態將調查。中國媒體批評醫院格局太小，忘記醫者仁心初衷。

澎湃新聞今天報導，根據網路影片顯示，四川瀘州某醫院會議簡報中，出現「怎麼讓病人長期留下來」、「給我們排隊交錢」的內容引發爭議。

瀘州市衛健委表示，目前已成立調查組前往現場調查。

報導引述這家醫院的工作人員表示，簡報上的文字內容屬實，但講述主要是圍繞作為民營醫院如何提高服務質量。「當時我們開會的內容，和你們看到的文字內容確實是兩回事」。

這名工作人員補充說，「怎麼讓病人長期留下來」指的是提高醫療服務品質和服務意識。至於「怎麼讓病人排隊交錢」指的是，許多優秀的醫院都有病人慕名前去排長隊看病的情況，因此要提高服務品質，爭良好口碑。

不過，醫院表示簡報是由新來的員工製作，由於不熟練製作造成詞不達意的情況。

但網友們對醫院說明不買單，認為出了事甩鍋給新人，呼籲醫院不要老想著榨乾病人的每一份血汗錢。

極目新聞也發表評論指出，如果醫院、醫生開會，就是赤裸裸地談錢，公眾在情感上是很難接受的。治病救人，符合規定的收費，沒有人會說什麼，但如果只將賺錢營收，提高利潤作為追求的目標，就喪失了為人民健康而奮鬥的初心使命。

評論說，但願世間人無病，何惜架上藥生塵。這才是令人生敬的醫者仁心。涉事醫院在這一點上，境界不高，格局太小，表達有問題。（編輯：唐佩君/邱國強）1110809