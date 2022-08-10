港媒：閩系潘賢掌出任國台辦副主任

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（中央社台北10日電）香港星島日報今天報導，中共江蘇省委常委、秘書長潘賢掌出任國台辦副主任。潘賢掌是福建泉州人，出身政壇閩系，閩南語流利，熟悉經濟工作，據信是接替升任退役軍人事務部部長的裴金佳。

報導引述消息說，國台辦之前兩名出身福建的副主任都晉升為正部級，潘賢掌具備年齡等優勢，仕途應還有上升空間。

國台辦編制為一正四副，主任為劉結一，除了裴金佳外調，另一名前副主任劉軍川最近也改任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長，目前只有兩名副主任陳元豐、龍明彪，其中龍明彪已屆滿60歲的副部級退休年齡。

中國國務院台灣事務辦公室官網「機構設置」一欄的領導介紹尚未顯示潘賢掌的資料，但消息說，潘賢掌已經赴北京任職。

報導並引述接近涉台系統的消息表示，國台辦可能還會在內部提拔一名副主任，而秘書局局長楊毅資歷頗深，被視為人選之一。楊毅曾任國台辦發言人、新聞局局長。

潘賢掌出生於1972年9月，畢業於福建師範大學數學系，之後轉赴廈門大學攻讀碩士學位，在財政金融系獲經濟學博士學位。報導說，福師大和廈大近年產生不少高官校友，兩名政治局委員黃坤明（中宣部長）、蔡奇（北京書記）是福師大校友，全國政協副主席、國家發改委主任何立峰和財政部長劉昆是廈大經濟系校友。

有別於一些官員是在職期間拿到博士學位，潘賢掌是獲得博士之後才進入官場，在福建省地稅局工作6年。2005年11月，他通過公開選拔，跨省任山西省經濟委員會副主任，之後在山西工作16年，曾任山西省財政廳副廳長、長治市常務副市長、省稅務局局長、省生態環境廳廳長，去年2月擔任省財政廳廳長。

去年3月，潘賢掌跨省調往東部經濟大省江蘇，升任副省長，在同年11月的江蘇黨代會成為新晉省委常委，改任省委秘書長，成為全國最年輕的省委秘書長。

最近幾年，兩名擔任國台辦副主任的閩籍幹部都獲得晉升，其中前福建副省長鄭柵潔在國台辦短暫任職後，空降浙江擔任寧波市委書記，如今是安徽省委書記，成為地方要員；前廈門市委書記裴金佳數月前升任退役軍人事務部部長。

報導引述消息指出，潘賢掌具備年齡優勢，履歷豐富，先後在3省工作，熟悉經濟事務，不排除仕途還有上升空間。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110810