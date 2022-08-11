救房市 中國官媒喊話房地產因城施策

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（中央社台北11日電）中國房地產市場吹逆風，拖累經濟成長。官媒證券日報喊話，房地產必須「因城施策」，才有利於穩市場、穩民生、穩信用，可透過資產管理公司整合資源，重建開發商投資良性循環。

證券日報11日刊文指出，在守好「房住不炒」底線同時，各地因城施策措施正在推進，企業債務重組、化解項目交付風險等也在有序進行，部分城市新屋、中古屋市場回穩。

各地因城施策是為了滿足剛性需求和改善住房需求，穩定住房消費市場。做到按期交付新房則是穩民生，有助於使市場情緒回穩，帶動下一波房市成交。

部分房企由於過度舉債，衝擊整個行業信用，但是正常營運的優質房企信用仍在，目前相關部門和各地主責單位出手支持優質房企以穩信用。除了落實支持性政策外，可導入資產管理公司（AMC）整合資源，打通卡關節點，確保開發商恢復有序交付、投資良性循環。

綜合中國金融時報、澎湃新聞等媒體報導，中南控股與江蘇資產管理公司簽署合作框架協議，擬將設立人民幣20億元（約新台幣88億元）、存續期3年的基金，用於中南控股及關聯方投資的項目合作，包括債務重組、房市現有項目續建等。

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鄭州市日前推出「鄭州市房地產紓困基金設立運作方案」，規劃設立鄭州市房地產紓困基金，規模暫定100億元。廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，注入一筆資金，項目能動起來，透過銷售回款，紓困基金能再回流投資、投放下一個項目。

民生證券宏觀首席分析師周君芝認為，透過資產處置、資源整合、重組顧問等方式接手停工項目，政府引領的紓困基金可稍微救急，保證地產項目完工，不過政府主導的紓困基金能量恐有限；資產公司處理這類情形對於主體要求會較低，且投資方式較多樣。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110811