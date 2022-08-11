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新疆病例破千全部無症狀 烏魯木齊伊寧靜態管理

2022/8/11 22:57
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（中央社台北11日電）中國「動態清零」防疫政策越來越艱難。新疆COVID-19疫情自7月底至今累計病例1140例，全部為無症狀感染者。目前，烏魯木齊和伊寧市都處於「靜態管理」中。

央視網報導，新疆維吾爾自治區政府晚間召開疫情防控新聞發布會，會上發布，11日0時至晚間9時，新疆無新增確診病例，但新增無症狀感染者224例。

新疆疫情近日發展迅速，截至11日晚間9時，新疆現有確診病例0例，現有無症狀感染者1140例。

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新疆烏魯木齊市衛健委主任柯明昨天表示，烏魯木齊市本次疫情病毒基因測序結果顯示為變異株Omicron的分支BA.5.2，這種毒株具有更強的免疫逃逸能力和傳播力，導致疫情發生的隱匿性更強。疫情防控的形勢複雜嚴峻。

烏魯木齊從10日上午8時起，在全市重點城區實施臨時性靜態管理措施，時間暫定5天，期間要求居民非必要不外出。占病例最大宗的伊寧市也繼續實施靜態管理。（編輯：張淑伶）1110811

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