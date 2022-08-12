移民潮影響 香港中小學生減2.53萬人

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（中央社記者張謙香港12日電）據報導，受移民潮、疫情及出生率低等因素影響，去年9月，香港中小學生人數較一年前減少2.53萬人。

網媒「香港01」今天在報導中表示，教育局原先估計下一輪結構性學童人數下降現象將於2023至2024年出現，但2020年起出現的移民潮和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，令問題提早出現。

據報導，不少校長和教師都表示，本學年中途退學的學生仍然不絕，跌勢未止。

香港自2000年起即出現小學生人數不足的問題，當時主因是出生率低；由於學生人數少，也迫使教育當局持續減少中小學班數。

2019年「反送中」運動爆發後，觸發大規模移民潮，令中小學生流失的情況更加嚴重。

2020年初，COVID-19疫情爆發，由於當局一直採取嚴格的防疫措施，不少國際學校學生紛紛離港，令問題進一步惡化。

根據教育局的數字，去年本地小學生有34萬8994人，中學生32萬5927人。

此外，統計處昨天公布，今年中香港人口為729萬1600人，較去年同期減少12萬1500人，跌幅為1.6%，期間有11萬3200人離港，原因有移民、工作和讀書。（編輯：周慧盈）1110812