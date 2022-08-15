美推晶片法案抗中 中國開始唱衰晶片價格雪崩

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（中央社台北15日電）美國推動晶片法案，及邀請台灣、日韓共組四方聯盟，中國除斥此舉為「排華小圈子」外，另開始唱衰過去2年擴產加上全球經濟放緩，部份晶片價格雪崩，甚至有單價下殺至一折。

美國總統拜登8月9日簽署通過晶片法案，再加上美國計劃邀集台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），被視為抗中意味濃厚，歐盟是否加入受關注之際，中國官媒報導全球晶片市場價格兩極化，部份晶片價格「雪崩」。

根據央視財經報導，前2年受疫情影響，全球晶片行業供應鏈被打亂，晶片價格暴漲，而如今晶片市場上又出現降價銷售的情景。

報導表示，一款意法半導體晶片是電子控制系統的核心部件，曾是2021年最緊俏的晶片產品之一，市場報價一度上漲至一個人民幣（下同）3500元（約新台幣1萬5400元），2022年從高檔下滑至600元（約新台幣2640元）左右一個，降價幅度超過80%。

央視說，同款另一型號的晶片，2021年價格維持在一個200元（約新台幣880元），目前售價僅為每個20元（約新台幣88元）左右，只有最高價的十分之一。

報導指出，今年以來消費電子類控制晶片的市場價格持續走低，從逾百元高位跌至兩位數。中國工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，面板用晶片、通訊用晶片等價格降幅都不小。大部分近兩月內跌價逾20%，部分晶片降價逾80%。

中國國際經濟交流中心說，過去2年晶片大廠瘋狂擴產，但現在全球經濟增速放緩，需求減弱，因此出現了一種結構性的供給過剩的現象。

不過，用於汽車、工業自動化、AI大數據等領域產品的晶片需求仍旺。江蘇徐州高新區一家生產汽車電源控制器晶片公司的多條生產線正在高速運轉。另一家位於深圳的晶片封裝測試生產工廠，負責人說汽車廠商訂單紛至沓來，為了保障交付，公司進口了不少設備提高產能。

網路與訊息科技專家包冉認為，全球晶片市場出現兩極化。與手機相關類的晶片在過去十年是最紅的晶片，隨著全球經濟不確定性增強，將影響上游各類晶片產業鏈之間的需求。

美國晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。

這項晶片法案有附加條款，要求接受補助的廠商未來10年不得前往中國擴大生產比28奈米製程先進的晶片；相關管制，也適用於外商在中國建置的半導體廠。

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除了法案外，美國並計劃邀集台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），預計8月底召開工作會議。

中國官媒環球時報10日反擊指華盛頓通過並簽署晶片法案的時間點剛好落在力推四方聯盟之際，被認為是試圖組建全球半導體產業的排華小圈子，這超出了普通產業扶持政策的範疇，更像是為了「扼住中國發展的咽喉」而打出的一套組合拳，呈現出濃厚的地緣政治色彩。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110815