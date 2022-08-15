四川高溫釀用電吃緊 強制企業停工「讓電於民」

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（中央社台北15日電）中國南方各地近日氣候炎熱、持續高溫，空調等民生用電負荷大增、供電緊張。四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。

據證券時報15日報導，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合公布文件「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，要求工業電力用戶15日凌晨零時起至20日午夜12時生產全停。

通知提到，由於電力供需緊張加劇，為了確保四川電網安全，也確保民生用電，從15日起，全四川省（除攀枝花、涼山）19個市（州），對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高溫假、讓電於民。

據四川省經信廳公布2021年度四川100戶大企業大集團名單，多家台資企業在四川設有據點，包括，緯創、仁寶、鴻富錦精密電子等公司。

港媒星島日報15日報導，四川鋼企14日起皆已收到通知，陸續進入停產階段，目前80%建築鋼材生產企業處於全停狀態，產量較上週下降45%，實際日產僅占正常產量15%。

四川省副省長羅強於9日省電煤電力保供協調機制第17次會議上坦言，進入7月以來，四川省遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負荷接連6次創歷史新高，電力供應面臨巨大壓力。

有民眾在網路上反映，四川省近期經常發生停電狀況，直指大概每天下午2時左右就會「準時停電」；另有人抱怨，「大中午停電2個小時了還不來電，昨晚停電到2、3點」。

中國中央氣象台在15日上午6時繼續發布高溫紅色預警，四川東部、重慶中西部等地的部分地區最高氣溫可達攝氏40度以上。（實習編輯：何宇軒/編輯：李雅雯）1110815